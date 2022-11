A fúria de deus - memórias do terramoto de 1755

No dia 20 de maio de 1594, sexta-feira, uma barca estrangeira atracou num cais de Lisboa com passageiros e carga fora do comum. Os lisboetas do final do século XVI estavam certamente habituados ao desembarque das gentes e mercadorias (e animais, inclusive) mais estranhas, vindas dos quatro cantos do mundo. Mas aquele grupo era diferente. Vinte e duas freiras que vestiam um hábito nunca visto, feito de burel, um tecido grosseiro de lã. Na cabeça tinham uma coroa fina de metal com cinco juntas — cinco, como as chagas de Cristo. Vinham de França, mas nenhuma falava francês. Com elas vinham sete monges, dois irmãos leigos e uma cria­da francesa. Estavam todos “cansados, doentes, apreensivos quanto ao seu futuro e ignorantes da língua portuguesa. Mas davam graças por ter chegado”, escreveu Rose Macaulay no século passado.

Aquele grupo de religiosos ingleses pertencia ao Mosteiro de Syon, da Ordem do Santíssimo Salvador de Santa Brígida. O mosteiro fora fundado em 1415 em Isleworth, um lugarejo à beira do Tamisa, nos arredores de Londres. Tinha patrocínio real e tornou-se um dos mais ricos e influentes da Inglaterra. Mas não resistiria à Reforma Anglicana e ao processo de extinção das ordens religiosas iniciado pelo rei Henrique VIII no século seguinte. O mosteiro foi destruído até à última pedra. Alguns dos seus membros, como o monge Richard Reynolds, foram condenados à morte (Reynolds foi enforcado e esquartejado em maio de 1535; pedaços do seu cadáver foram posteriormente exibidos em zonas diferentes de Londres). A maior parte da comunidade de Syon, ajudada por um nobre espanhol, conseguiu escapar para o continente. Nas seis décadas seguintes, as freiras e os monges de Syon levaram vida de vagabundo, saltitando por seis terras da Flandres, Zelândia (atual Holanda) e da França. Enfrentaram fome, piratas, vândalos, ataques de calvinistas e luteranos e as guerras religio­sas que devastaram a França na segunda metade do século XVI.

