Miguel Guimarães: "Se pudesse, tinha demitido imediatamente o conselho responsável, do Sul"

Porque demorou tanto analisar as várias queixas contra o médico Artur Carvalho? Há um processo de 2013...

Não sei, mas vou saber. Não é aceitável um tempo de espera tão grande, sobretudo quando havia várias queixas contra o mesmo médico. Já pedi explicações ao Conselho Disciplinar Regional do Sul e na próxima segunda-feira vou reunir-me com os três conselhos disciplinares para saber o que aconteceu. Confesso que se pudesse, tinha demitido imediatamente o conselho responsável, do Sul.