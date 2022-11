A última conta: o negócio dos funerais

Ao lado do palhaço entristecido está um slogan agressivo: “Com a morte não se brinca!”, lê-se na página online da nova campanha da ANEL, Associação Nacional de Empresas Lutuosas. A mensagem tem boas intenções: alertar as pessoas para a necessidade de tomarem decisões conscientes na hora da morte de um ente querido, apesar do “choque emocional” sentido no momento. No ano passado morreram em Portugal 113.000 pessoas. Com mais ou menos antecedência, e em diferentes circunstâncias, todos passaram pelo negócio da morte.

“De todas as áreas de negócios legais, esta [a das agências funerárias] será a mais secreta de todas, porque ninguém quer pensar nela. A morte é um assunto desconfortável.” As palavras são de Rita Canas Mendes no ensaio “Viver da Morte — A Indústria Funerária em Portugal”, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em 2018. Apesar de obscuro, o sector está representado em abundância: há quatro associações portuguesas dedicadas aos meandros do negócio da morte e 1500 empresas por todo o país, num total de seis mil postos de trabalho. Só as agências funerárias propriamente ditas — são 1160 — dão trabalho a 3800 pessoas. A maior associação é a ANEL, que representa 600 empresas e 60% da atividade funerária portuguesa.

