Porto e Guimarães escolhidos para palco do Fórum do Ambiente do EUROCITIES em 2020

Porto e Guimarães vão receber a 18, 19 e 20 de março de 2020 a reunião anual do Fórum do Ambiente do EUROCITIES que decorrerá no Porto e em Guimarães. A decisão de pela primeira vez atribuir a organização conjunta a duas cidades foi anunciada, esta sexta-feira, em Oslo, na Noruega, onde decorre a reunião anual do fórum do ambiental.

O Fórum EUROCITIES tem tido por foco os espaços verdes e biodiversidade, energia, alterações climáticas, transição energética, água, gestão de resíduos e ruído, sendo a plataforma de desenvolvimento de políticas públicas entre diversas cidades da Europa nesta matéria. A conferência de 2020 será centrada nas “cidades inspiradas pela natureza”, sendo a oportunidade ideal para evidenciar junto dos parceiros europeus o trabalho desenvolvido pelo Porto e Guimarães nestas matérias.

Para Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, presente em Oslo, a escolha desta candidatura “é um reconhecimento do trabalho que o Porto tem vindo a fazer na área do ambiente. Os compromissos com a descarbonização, os investimentos municipais e as políticas desenvolvidas evidenciam liderança neste tópico e pretendem inspirar outras cidades europeias”. O vereador com o pelouro da inovação da autarquia, destaca ainda “a oportunidade de colaboração de duas cidades muito próximas, o que também representa bem o espírito da rede EUROCITIES”.

Também presente em Oslo, Sofia Ferreira, vereadora do Ambiente e Turismo da Câmara Municipal de Guimarães, sustenta que a realização deste fórum no Porto e em Guimarães revela “o compromisso das cidades relativamente aos desafios do futuro relacionados com a pressão que se está a exercer sobre os ecossistemas”.

O Porto preside atualmente ao Fórum do Ambiente e é membro da rede EUROCITIES desde 1990, tendo acolhido, entre outras, em 2003 a Assembleia Geral Anual, no final de 2014 a reunião do Grupo de Trabalho de Assuntos Sociais e, em 2015, a reunião do Fórum do Ambiente.

Guimarães juntou-se à rede em 2015, tendo desenvolvido desde então um trabalho ativo no âmbito do Fórum do Ambiente. Em comunicado, o Município de Guimarães confirma que assumiu, esta sexta-feira, em Oslo, o compromisso de redução da utilização de plástico de uso único, acordo também subscrito pelo município portuense e as cidades de Oslo, Ghent (Bélgica) e Florença (Itália).

“O Município de Guimarães está a desenvolver o plano de ação para a redução dos plásticos de uso único, tendo já identificado mais de 15 ações que já estão a ser implementadas, quer na área de sensibilização como na área da investigação e desenvolvimento e na gestão dos resíduos”, referiu Sofia Ferreira.

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), este é um problema que afeta o planeta e que já apresenta repercussões irreversíveis nos ecossistemas. A rede de cidades EUROCITIES foi fundada em 1986 e pretende promover o intercâmbio das melhores práticas e representar os interesses das grandes cidades junto das instituições comunitárias, promovendo a inclusão das exigências urbanas nas políticas europeias e integra atualmente 140 cidades-membro e 45 cidades parceiras, de mais de 30 países.