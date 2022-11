“O sofrimento é atroz.” Qual sofrimento? Anorexia

Começou por ser um documentário tradicional, baseado em depoimentos de seis pessoas com distúrbios alimentares, internadas ou a serem seguidas em consultas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Deste trabalho, iniciado em 2016, existem cerca de 30 horas de filmagens. Registos de uma terra indómita que soavam demasiado invasivos para Leonor Noivo, realizadora do filme "Raposa", exibido a 21 e 22 de outubro no DocLisboa 2019. "Senti sempre que aquele não era o filme, mas na verdade material de pesquisa. Um trabalho que registei sozinha, com a câmara e o gravador."

O argumento é resultado de muita pesquisa - "até de relatos medievais" -, de tudo o que Patrícia Guerreiro, que encarna a personagem principal e que conta com desconcertante intimidade a vida de uma pessoa que sofre de anorexia, e Leonor ouviram e do que já sabiam dos próprios percursos. E são estas as experiências que tecem e cosem as cenas entre si. Subir para a balança, pesar ao mínimo grama os alimentos, a indisposição nas refeições de família. "Todas nós passámos por aquilo", explica a atriz.

Anorexia, a doença que se tornou um segredo comum

Conhecem-se há mais de duas décadas. A primeira vez em que se encontraram, Patrícia Guerreiro estreava-se como atriz num filme de João Botelho em que Leonor Noivo era anotadora. "Nós reconhecemo-nos", assume a última, confessando ainda que na altura "não tinha maturidade para falar sobre isso". Ficou um segredo comum. Era a raposa que dá título ao filme - a anorexia. Foi preciso deixar passar 15 anos para que a conversa entre as duas acontecesse. "Para deixar de ser negado", conclui a realizadora. Em 2013 retomaram o contacto e a ideia surgiu.

Foi num café do hospital de Santa Maria que a estrutura se definiu, durante uma conversa de mais de uma hora entre Leonor Noivo e Patrícia Guerreiro. Ali nasceu o corpo que sustentaria a "Raposa", um animal que as acossava - e acossa - às duas. Sabiam bem o que não queriam - a repetição de estereótipos de que a anorexia é um problema urbano, associado à moda e à vaidade -, e o que queriam foi surgindo em diálogo.

Certo é que teria de ser uma atriz a dar rosto à situação retratada. Até porque, conta Leonor ao Expresso, quando era a própria realizadora a enfrentar um distúrbio alimentar, a representação fazia parte do processo: "Sentia-me sempre a representar". Um sentimento em que é acompanhada por Patrícia: "Vivemos uma espécie de mentira com consequências".

nuno botelho

No verão de 2016, a história de Patrícia Guerreiro, 43 anos, foi retratada num artigo do Expresso intitulado "A anorexia tirou-lhe dez centímetros de altura. E muito mais", em que se relatava a experiência da ex-estudante de arquitetura e atriz. E no qual se explicava que o distúrbio alimentar lhe tinha provocado uma osteoporose grave, que lhe tinha comprimido os órgãos e quase a tinha levado à morte. Um relato-alerta, que visava contribuir para que outras pessoas com o mesmo tipo de problemas não chegassem a situações tão graves. Desde que o artigo no Expresso foi publicado, Patrícia voltou a ser internada duas vezes no Santa Maria, com a raposa sempre a roer-lhe os calcanhares. As filmagens, na serra da Gardunha, onde a atriz vive, chegaram a ter de ser feitas no fim de semana, quando Patrícia saía do hospital, para regressar na semana a seguir. As filmagens duraram dois anos, entre 2017 e 2019.

E, assim, o filme resultou, como a própria atriz explica, "numa catarse", com capacidade de lhe diminuir a dependência dos rituais ali relatados. Para Leonor Noivo, o fator de desbloqueio veio antes, com a maternidade, concretizada há dois anos. "O meu foco mudou e finalmente percebi que não consigo controlar tudo. Deixar ir é o mais difícil, mas continuo a tentar", partilha. Uma das imagens mais fortes do filme é, justamente, quando a personagem resolve destruir o lastro de memórias que a agarrava. Uma situação que aconteceu na realidade à Leonor, que, não tendo a possibilidade de imolar o passado numa grande fogueira rural como ocorre na ficção, queimou-o numa panela. "Foi libertador", diz.

A sessão no DOC Lisboa contou com a presença de duas médicas da equipa do Santa Maria. E mesmo as profissionais terão ficado surpreendidas com aspetos com os quais nunca se tinham deparado. "Ficaram muito emocionadas e disseram que viram coisas sobre as quais nunca tinham pensado", afirma Leonor. Os pacientes filmados também foram convidados, mas nem todos compareceram à visualização. "É difícil ver o filme", assume Patrícia, falando na primeira pessoa.

leonor noivo

"Raposa" premiado em Festival de Marselha

Agora é dar percurso à obra e Leonor gostaria que "Raposa" fosse vista por alunos do Ensino Secundário, "enquadrado em ciclos de debates e esclarecimento, que lhe dessem contexto", porque acredita que possa ser "um catalisador de conversas sobre o tema". No próprio DOC Lisboa, uma sessão foi dedicada a estudantes. "Se na primeira visualização houve muito silêncio, nesta surgiram muitas perguntas, vieram abraçar-nos", dizem a realizadora e a atriz. O filme teve estreia mundial no 30º Festival Internacional de Marselha, onde recebeu duas menções especiais, no Prémio Georges Beauregard, destinado a produções documentais que testemunhem a atualidade, e no Prémio Marseille Esperance, para novos valores.

Atriz e realizadora dizem em uníssono que ambas sabiam o que queriam com a obra: "Não queríamos passar pela vida sem deixar essa mensagem". Porquê? "Porque é tão atroz o sofrimento. Se o filme servir para alguém pensar duas vezes e não seguir esse caminho, terá valido a pena. As pessoas não têm noção do que se passa. Quem dera, acordar um dia de manhã e perceber que a raposa não está comigo. Acordar e saber o que é viver", diz Patrícia. A atriz acha que o fim trouxe-lhe um ponto final. E um novo parágrafo: "Sinto que tudo pode acontecer. A voz da raposa não se calou, mas aprendi a lidar melhor com ela. Sinto-me livre".