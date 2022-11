Hospital das Forças Armadas ainda não operou um único doente do SNS

Em julho do ano passado, os Ministérios da Defesa e da Saúde assinaram um acordo para que o Hospital das Forças Armadas (HFAR) operasse doentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), ajudando na recuperação das listas de espera para cirurgia. Todavia, nenhum doente do SNS foi, até agora, enviado para cirurgia no HFAR, revela o “Jornal de Notícias” esta quarta-feira.

Esta informação foi avançada ao jornal pelo gabinete do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. “Não foi operado nenhum doente” enviado pelos hospitais do SNS, “nem no polo do Porto nem no polo de Lisboa”, disse.

Questionado pelo “JN”, o Ministério da Saúde não esclareceu o porquê de não ter usufruído da parceria estabelecida em 2018, sobretudo tendo em conta que no final do ano passado e início deste houve greves cirúrgicas, o que fez disparar as listas de espera.

De acordo com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), o Hospital das Forças Armadas ainda não apresentou qualquer candidatura para ser “convencionado pelo SNS”.