Tancos. Ministério Público adia discussão sobre diretor do DCIAP não ter deixado ouvir Marcelo e Costa

Ainda não foi desta que foram discutidos no Ministério Público (MP) os “limites da intervenção hierárquica” e da “independência dos magistrados”: pode um diretor de departamento, como Albano Pinto, impedir os magistrados de um caso, como o de Tancos, de ouvir testemunhas, como Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa?

Esta terça-feira estava marcada uma reunião no Conselho Superior do Ministério Público para tirar as dúvidas, “no plano teórico”, e para, segundo várias fontes ouvidas pelo Expresso, a própria Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, emitir uma diretiva sobre o assunto. No entanto, da reunião saiu apenas o adiamento da discussão: está agora marcada para daqui a uma semana, a 29 de setembro.

A dúvida foi levantada no início do mês, após o sindicato do MP ter dito que Albano Pinto, diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), não podia “impedir a inquirição de testemunhas”, que foi o que o responsável fez no caso de Tancos com o Presidente da República e com o primeiro-ministro.