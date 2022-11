Bebé sem rosto. Obstetra não deverá ser alvo de processo penal

Contra as primeiras expetativas, Rodrigo, o bebé que nasceu sem parte do rosto e do crânio, completou duas semanas. Não só superou as primeiras horas de vida – o limite que os médicos lhe vaticinaram à nascença - como a sua situação evoluiu favoravelmente. Deixou de precisar de sonda para ser alimentado e já consegue mamar, disse uma tia ao “Correio da Manhã” esta segunda-feira. Rodrigo também já respira sozinho, embora com dificuldade.

No Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde continua internado, o bebé luta pela vida, alheio às discussões que o seu caso abriu, expondo desde logo o nome do médico sobre o qual recaem agora pelo menos duas queixas: uma no Ministério Público e outra na Ordem dos Médicos.

Foi Artur Carvalho quem realizou as ecografias onde, alegadamente, deveria ter percebido as malformações do feto. Há médicos que falam de “erro grosseiro” e outros pais que entretanto recordaram queixas apresentadas contra o mesmo clínico. Uma reunião do Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos foi agendada para esta terça-feira, para que os 17 elementos deste órgão decidam se avançam com a suspensão preventiva de Artur Carvalho – antes mesmo do caso de Rodrigo, o médico já tinha pendentes na Ordem cinco processos (outros quatro foram arquivados).

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, adiantou entretanto que Artur Carvalho lhe comunicou ter decidido suspender a realização de ecografias na gravidez até à conclusão dos processos em análise.

Difícil enquadramento penal

Por outro lado, o Ministério Público abriu um inquérito ao médico, após a apresentação da queixa pela mãe de Rodrigo. Ouvido pelo Expresso, o advogado Daniel Torres Gonçalves, com experiência na área do direito da Saúde, julga difícil um enquadramento penal.

“Digo-o com alguma cautela, obviamente, mas não me parece existir um tipo de crime” onde ‘encaixar’ os factos. “Não podemos falar de ofensa à integridade física, por exemplo”, referiu o advogado.

Situação diferente acontece se for considerada uma moldura civil, defende Daniel Torres Gonçalves, citando casos anteriores, em que “a jurisprudência já foi testada e nos pode dar indícios sobre que cenários esperar”.

Para o advogado, existem duas hipóteses. Uma delas é “a possibilidade de ser o nascituro a exigir uma indemnização”, como já aconteceu em casos internacionais e até em pedidos feitos em Portugal. O princípio é o de que alguém se queixa por ter nascido com deficiências que causam grande sofrimento, que podia ter sido evitado, embora “os tribunais em Portugal e na Europa venham seguindo a linha de não reconhecer o direito de não nascer – no fundo o que estaria aqui em causa”, explica Daniel Torres Gonçalves.

Sobra o cenário que ao advogado faz mais sentido, “o de serem os próprios pais” os queixosos, sob o possível entendimento de que “o erro médico levou à omissão de informação, o que os impediu de poder tomar uma decisão”. Um aborto é permitido até às 24 semanas em caso de existirem graves malformações congénitas, lembra.

Com base na violação do direito da auto-determinação, explica Daniel Torres Gonçalves, o tribunal pode fixar uma indemnização, “por danos patrimoniais e não patrimoniais”. O advogado cita três exemplos, todos en processos envolvendo erros ecográficos, onde essas indemnizações foram fixadas, num deles atingindo 100 mil euros por danos patrimoniais e outros 100 mil euros por danos não patrimoniais. Se os primeiros são mais facilmente quantificáveis, fixar um valor para estes últimos pode resultar mais complicado, mas a justiça considera elementos como o sofrimento dos pais e o facto de estes saberem que o podiam ter evitado, por exemplo, acrescenta Daniel Gonçalves.