Tancos. Procuradora encostada às cordas: Albano Pinto podia ou não ter impedido as audições de Marcelo e Costa?

Um ano depois de ter sido nomeada Procuradora-Geral da República, Lucília Gago vai enfrentar uma prova de fogo esta terça-feira, às dez da manhã, a hora marcada para uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público - órgão a que preside por inerência do cargo. Um dos pontos da agenda é a discussão "teórica" sobre os "limites da intervenção hierárquica" e da "independência dos magistrados", explica uma fonte judicial. Segundo várias fontes ouvidas pelo Expresso, a PGR deverá ser mandatada pelo conselho para emitir uma diretiva sobre este assunto para que fique claro se um diretor de departamento pode, por exemplo, impedir um procurador de ouvir uma testemunha.

Por outras palavras: Albano Pinto, diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), podia ter impedido, como fez, os procuradores do caso Tancos de ouvirem o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa? Segundo a revista "Sábado", Vítor Magalhães, Cláudia Porto e João Valente queriam ouvir os dois políticos no âmbito do processo que investigou o assalto aos paióis de Tancos. Mas o diretor do DCIAP, o procurador Albano Pinto, impediu-os por considerar que o ato era inútil e por ter em consideração "a dignidade dos cargos" que Marcelo e Costa ocupam.

Os três magistrados não concordaram e exigiram um despacho por escrito a Albano Pinto para que ficasse registado no processo. Num artigo de opinião publicado na mesma revista, António Ventinhas, presidente do sindicato dos magistrados, disse que "o superior hierárquico não pode ter interferência nas diligências de produção de prova, isto é, não pode determinar ou impedir a realização de buscas ou intercepções telefónicas, a constituição de arguidos ou inquirição de testemunhas".

De acordo com o estatuto destes magistrados, no caso em que um magistrado arquive um processo, o superior hierárquico pode sugerir ao procurador que inquira mais testemunhas ou faça outras diligências e não arquive imediatamente o processo. Se, no final, tiver numa posição diferente, pode avocar o processo e retirá-lo ao magistrado que o tinha.

Em casos mediáticos, não há memória de uma decisão semelhante à de Albano Pinto. Em 2010, depois de ter dado trinta dias aos procuradores do DCIAP para concluírem a investigação do processo Freeport, o então procurador-geral, Pinto Monteiro, impediu que José Sócrates fosse ouvido no processo. Mas a decisão levou os procuradores (um deles era Vítor Magalhães) a alegar não terem tido tempo para ouvir o ex-primeiro-ministro.

Rebelião apaziguada

Durante a última semana, houve duas reuniões no DIAP de Lisboa e no DCIAP entre os procuradores e um grupo de trabalho do Conselho Superior do MP que fez algumas alterações às regras de movimentação dos magistrados. Segundo o "Observador", dez dos trinta magistrados do DCIAP ameaçaram mesmo sair caso as novas regras avançassem.

As alterações faziam com que os procuradores com cargo de auxiliar que ocupem um lugar no DCIAP pudessem perder o lugar de origem. Por exemplo: um procurador auxiliar do DIAP de Lisboa que acabe a comissão de serviço no DCIAP podia ser colocado em Carrazeda de Ansiães ou noutro local qualquer do país. Segundo uma fonte ouvida pelo Expresso, as reclamações foram tidas em conta e as novas regras foram alteradas de modo a que nenhum procurador se arrisque a perder o lugar de recuo. Esta questão também vai ser discutida esta terça-feira e é essencial porque, no caso de a primeira versão se manter ou se as alterações não forem suficientes, o DCIAP perde um terço dos efetivos e respetiva experiência.

São dois fogos para Lucília Gago apagar.