“Os miúdos estavam em pânico”: PSP investiga professor acusado de insultar e agredir aluno do 8º ano

Um professor de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) está a ser acusado de agredir um aluno do 8º ano da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa. O docente estaria a dar a primeira aula à referida turma, pelas 10h, quando se terá exaltado e agarrado um dos alunos pelo pescoço, empurrando-lhe depois a cabeça duas vezes na direção do tampo da mesa.

Contactada pelo Expresso, a PSP confirma a chamada e o envio de uma equipa da Escola Segura ao local pelas 11h30. O chefe Rodrigues, do Comando da PSP de Lisboa, diz ainda que estão a ser ouvidos professor, aluno e outros colegas que terão presenciado a cena. Os alunos desta turma do 8º ano têm entre 12 e 13 anos.

A história foi contada esta segunda-feira de manhã pela MAGG, num artigo assinado por Ricardo Martins Pereira, publisher da magazine digital e pai de uma das crianças da turma. “Tive de dar um grito ao meu filho para lhe pedir que se acalmasse e me contasse a história. Os miúdos estavam todos em pânico”, conta agora ao Expresso. Tudo se terá passado numa aula de apresentação em que o ambiente era não só calmo como informal. Os alunos apresentavam-se ao professor e “até houve um que foi à frente e disse: ‘chamo-me Hugo Strada e gosto muito de criancinhas’”, exemplifica Ricardo Pereira. O professor “riu-se e parecia estar a entrar na brincadeira”. Protestava, porém, contra o uso de telemóveis. “Avisou duas vezes e, de repente, à terceira, quando o miúdo pegou no telemóvel, o professor descarregou alguma frustração que tem na vida”, prossegue o mesmo pai.

A descrição que o aluno alegadamente agredido terá dado coincide com a do filho de Ricardo Pereira: o aluno, ao perceber a aproximação do professor, afastou o braço, impedindo-o de chegar ao telemóvel. O docente, “talvez sentindo-se desafiado”, terá pressionado o adolescente pelo pescoço — “o miúdo tinha a marca do que parecia um polegar”, avança Ricardo —, chamando-lhe “filho da puta” e exigindo-lhe que lhe desse “o caralho do telemóvel”. A violência das palavras e dos atos “assustou os miúdos”. Uns terão tentado afastar professor e aluno, outros saíram da sala a pedir ajuda. Sem o telemóvel, o jovem terá tido depois dificuldade em contactar a mãe. “Acabámos por conseguir num grupo de WhatsApp que temos entre pais. E seis dos pais foram logo para a escola”, lembra Ricardo, um deles.

Já depois da publicação deste texto, a Associação de Encarregados de Educação da escola fez um comunicado em que “repudia a atuação do professor” e fala num “episódio violento e inadmissível”.

Do professor (ainda) pouco se sabe

Também contactada pelo Expresso, a direção da Rainha Dona Leonor não presta quaisquer declarações. Aos pais, Hermínia Silva, a diretora, disse ter a “convicção de que o professor vai rescindir o contrato”. O docente em causa está na escola a substituir uma professora que tem “posto baixa mês a mês por, apesar de já ter acabado a licença de maternidade, ainda estar a amamentar”, especifica Ricardo Pereira. Assim sendo, trata-se de um professor com contrato a termo certo.

“Não defendo que seja banido, como não defendo a pena de morte. Tem de haver segundas oportunidades, mas também tem de haver um período de reabilitação, com profissionais”, pede o pai, garantindo que o sentimento entre os outros encarregados de educação é o de que este professor “não pode voltar a dar aulas nesta escola”.

Da direção, porém, os pais não receberam qualquer garantia. “A diretora nem o conhece bem, porque tinha acabado de chegar”, lembra Ricardo Pereira. Hermínia Silva terá dito apenas que o professor em causa não é um novato, ainda que esteja na escola provisoriamente e se insira num grupo de professores sem grau académico no curso de Educação.

Para suprir a carência de professores no país, algumas escolas têm recorrido a profissionais licenciados nas respetivas áreas, mas sem posterior formação em Educação. São considerados professores com habilitação própria e não são um exclusivo da disciplina de TIC. Segundo a descrição feita aos pais, e contada por Ricardo Pereira ao Expresso, este será um desses casos.

Notícia atualizada com o comunicado da Associação de Pais