Se um menor bate com uma moto, quem paga?

O acidente foi tão banal quanto evitável: a moto seguia por uma estrada principal na localidade de Duas Igrejas, em Penafiel, quando um veículo ligeiro se apresentou pela direita num cruzamento. O carro avançou um pouco mas, mesmo tendo prioridade, deu passagem ao motociclo. Só que o condutor da moto não conseguiu parar nem contornar o ligeiro e acabou por embater com alguma violência no lado esquerdo.

O passageiro que seguia à pendura na moto teve ferimentos de certa relatividade — fratura na omoplata e no rádio de um dos braços e houve muita chapa estragada. Problema: o motociclista tinha então 16 anos e não podia conduzir aquela moto, uma Honda com 125 cm3 de cilindrada.