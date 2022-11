MP omitiu a Ivo Rosa quem era o informador do caso de Tancos

Quando pediu ao juiz de instrução Ivo Rosa que autorizasse escutas telefónicas a dois suspeitos de um assalto que ainda não tinha acontecido, o Ministério Público omitiu um facto importante: disse ao magistrado que tinha recebido uma informação anónima de que se preparava um assalto a uma unidade militar da zona, quando na verdade sabia quem é que tinha alertado as autoridades.

O processo de Tancos tem 23 acusados, entre eles o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes e o ex-diretor da PJM, coronel Luís Vieira. A maioria dos suspeitos manteve-se em silêncio.