Lixo: vem aí o contentor castanho

A partir de janeiro de 2024, Portugal (como todos os Estados membros da União Europeia) vai ser obrigado a ter um quarto contentor para a recolha seletiva de lixo. Desta vez, será castanho e passará a estar nas ilhas urbanas de ecopontos ou entregue aos munícipes para a recolha porta a porta. Neste contentor deverão entrar todos os resíduos biodegradáveis como restos de alimentos ou de plantas de jardim. De fora ficam os resíduos já encaminhados para ouras fileiras de reciclagem e para o contentor indiferenciado devem começar a ir apenas os resíduos sanitários ou os dejetos dos animais de companhia.

Só recolhendo os resíduos orgânicos será possível Portugal atingir as metas de reciclagem em relação às quais tem estado a derrapar. “A taxa de reciclagem (incluindo a compostagem) nacional estagnou em 21% e tem de chegar a 55% dentro de cinco anos”, lembra Paulo Lucas da Associação Zero. Para os ambientalistas só é possível atingir as metas reduzindo o que vai para os indiferenciados e aumentando a recolha porta a porta. E defendem que esta cabe aos municípios.