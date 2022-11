Extinction Rebellion entrou em Portugal: “É preciso ocupar espaços, perturbar as rotinas”

“Assim que nasces fazem-te sentir pequeno, tirando-te o tempo quando o devias ter todo.” A famosa frase de John Lennon, aqui em versão portuguesa, simboliza o medo da iminente extinção da vida na Terra, contra a qual se ergueu há quase exatamente um ano o movimento ambientalista Extinction Rebellion — ou XR, como dizem os próprios ‘rebeldes’.

Na quinta-feira, na sede da Google em Londres, esteve bem visível nos cartazes que cerca de uma centena de mães ergueram em protesto contra o facto de a multinacional ter financiado negacionistas das alterações climáticas. “Tenho a certeza que os nossos filhos têm um futuro negro à frente se não agirmos, mas muitas crianças já estão a sofrer e isto só falando em países desenvolvidos: os fogos na Califórnia e os tsunamis no Japão são disso exemplo”, diz ao Expresso Lorna Greenwood, a mãe e ex-advogada de 32 anos que criou e agora gere o grupo XR Mothers, já com cerca de 300 mães em todo o Reino Unido. A luta pelo clima também é uma luta emocional. “Peço às mães portuguesas que se unam a este movimento porque é uma imagem muito poderosa vermos um grupo de mulheres sem qualquer equipamento defensivo, sentadas apenas com os seus filhos, alguns com semanas, nos braços”. O XR nasceu em outubro de 2018 e foi influenciado por outro, também britânico: o Comité dos 100 que, nos anos 60, ocupou as ruas inglesas de forma pacífica, em protesto contra a proliferação do armamento nuclear.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).