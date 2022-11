TAAG: "Situação no aeroporto do Porto merece "investigação de segurança operacional"

A transportadora aérea angolana TAAG disse que a situação ocorrida hoje de manhã com um avião daquela companhia no aeroporto internacional do Porto merece uma "investigação de segurança operacional", remetendo informações mais pormenorizadas após a conclusão de inquérito.

O Jornal de Notícias avançou este sábado, na sua edição eletrónica, que um avião da TAAG estacionado na placa do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, tinha deslizado hoje de manhã até uma zona de terra.

Num comunicado enviado às redações, a TAAG referiu que uma das aeronaves da companhia (tipo B 777 -- 300 ER), que operava a rota Luanda/Porto, sofreu "um evento que merece investigação de segurança operacional".

A companhia angolana precisou que o caso ocorreu "após o desembarque em segurança dos passageiros e da tripulação" no Aeroporto do Porto por volta das 9h locais, "sem provocar quaisquer danos a terceiros".

A TAAG acrescentou que a situação aconteceu "numa altura em que se procedia a manobra de reposicionamento da aeronave".

"Já foi aberta uma investigação para aferir aeronavegabilidade da aeronave e o que esteve na base da ocorrência", prosseguiu o comunicado da transportadora aérea angolana, que ainda acrescenta que "tão logo esteja concluída a investigação" a empresa irá difundir informações mais pormenorizadas.

Numa declaração escrita enviada à Lusa, a ANA Aeroportos, entidade que gere os aeroportos nacionais, avançou hoje à tarde a abertura de um inquérito junto da transportadora aérea TAAG, e da sua empresa de assistência, devido ao avião daquela companhia que "saiu de calços" e deslizou até terra.

Na nota informativa, a ANA Aeroportos afirmou que as razões que levaram o avião da TAAG a sair de calços no Aeroporto Francisco Sá Carneiro "terão que ser esclarecidas pelo inquérito que está a ser realizado junto da companhia aérea e da sua empresa de assistência".

De acordo com a ANA, o incidente não causou problemas nem prejudicou a operação no aeroporto.