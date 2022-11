Pedrógão: MP afasta autarca, mas quer comandantes da ANPC no tribunal

O processo das mortes provocadas pelo incêndio de Pedrógão Grande, iniciado a 17 de junho de 2017, só deverá chegar à barra do tribunal no fim do primeiro trimestre do próximo ano. Primeiro terão de ser analisados quatro recursos apresentados ao Tribunal da Relação de Coimbra. O mais polémico é da autoria do Ministério Público (MP), que discorda da inclusão do presidente da Câmara de Pedrógão na lista de arguidos. Mas se a Procuradoria quer excluir Valdemar Alves, também apresenta outros dois recursos inclusivos: um para defender o julgamento do então vice-presidente da mesma autarquia, José Graça, e outro porque quer ver no tribunal os dois operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) — o comandante distrital de operações de socorro de Leiria na altura, Sérgio Gomes, e o segundo comandante distrital, Mário Cerol.

