Dezoito concelhos de cinco distritos do continente em risco muito elevado de incêndio

Dezoito concelhos dos distritos Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Beja e Faro apresentam hoje um risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No distrito de Portalegre, estão sob este alerta os concelhos de Marvão, Nisa e Gavião, e no distrito de Santarém os concelhos de Abrantes, Sardoal e Mação, de acordo com a informação disponibilizada no 'site' do IPMA. Estão também em risco muito elevado de incêndio os concelhos de Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, e o concelho de Odemira, em Beja. O distrito de Faro tem oito concelhos com esta alerta: Portimão, Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Castro Marim e Alcoutim.