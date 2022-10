As tílias da discórdia de Vila Nova de Paiva. Uma batalha pelas árvores

“As tílias merecem morrer em pé”. O desabafo é de Acácio Fonseca, um comerciante e promotor turístico de Vila Nova de Paiva, que “passou a noite" a pintar cartazes - que afixou às primeiras horas da madrugada no Largo do Município, para onde está previsto o abate de uma dúzia de árvores. “As tílias constituem um ex-libris do concelho, foram plantadas há 40 anos pelo povo”, desabafa. As tílias serão abatidas para dar lugar a um projeto de regeneração urbana que prevê melhorar a praça central da vila para acolher a centenária ‘Feira de Barrelas’.

São as maiores obras no concelho nos últimos 10 anos e mexem com todo o centro da vila, do Largo da Restauração à rua Padre José Sá Marques.

Ao Expresso, o presidente da autarquia, José Morgado, sublinha que as obras ”vão dotar a vila com nova mobilidade e substituir as infraestruturas na Praça do Município”. Obras “necessárias e imperiosas“, diz José Morgado, que lembra que “todas as tílias apresentam problemas fitossanitários graves". "Serão substituídas por novas, plantadas em generosas áreas verdes previstas no projeto”, esclarece José Morgado, considerando ainda que “é impossível fazer obras sem mexer no património”.

Hugo Trindade, vereador da oposição que aprovou as obras, sublinha que “há sempre forma de salvar as árvores, basta alterar o projeto”, mas, questiona: “Terá o concelho dinheiro para isso ou podemos substituir estas árvores por outras?”.

Argumentos que não convencem o promotor do protesto, que está a provocar enorme celeuma entre os paivenses. “As obras não têm nada a ver com as tílias”, atira o comerciante que, alerta, “se algumas árvores estão doentes podem ser tratadas". "Se oferecem perigo há que abater e plantar outras. Mas não estamos a falar de substituição, estamos a falar de eliminação”, adiantou.

O projeto, que não foi alvo de discussão pública, é financiado por fundos comunitários e envolve um investimento de 1,4 milhões de euros. As obras preveem também novos estacionamentos, substituição de pavimentos e rede de águas pluviais e uma ciclovia. O abate das árvores foi entretanto alvo de queixa nas autoridades ambientais e a população prepara uma providência cautelar para travar o processo.