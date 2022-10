Apoio das Forças Armadas já chegou à Ilha das Flores

O avião C-130 da Força Aérea Portuguesa, aterrou na ilha das Flores no início da manhã deste sábado.A bordo seguiram uma Brigada Hidrográfica composta por sete militares e uma tonelada de material hidrográfico, dos quais uma equipa de quatro mergulhadores com um bote e um veículo submarino, operado remotamente, e três fuzileiros com apoio de drones, lê-se no comunicado divulgado pelo EMGFA. Ao efectivo que já está na ilha, vão juntar- se 9 militares, dos quais quatro do Regimento de Engenharia NR1 e cinco do Regimento de Guarnição NR1.

Esta equipa militar avançada tem como objetivo avaliar o estado de acessibilidade do Porto das Lajes das Flores e de outras infraestruturas da ilha que possam ser usadas por embarcações que permitam o abastecimento da ilha. Os trabalhos vão começar imediatamente, salienta o EMGFA.

O Navio Patrulha Oceânico “Setúbal”, da Marinha Portuguesa com 46 militares a bordo já está no local para criar condições provisórias para desembarcar gasóleo a partir do mar e contribuir para o abastecimento de bens essenciais. Para terça-feira, está prevista a chegada da Fragata “Álvares Cabral” e do Navio Reabastecedor “Bérrio”, com cerca de 280 militares a bordo e diverso material de apoio a emergências civis.

Autoridade Marítima apoia militares

A Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores está a prestar apoio ao contingente das Forças Armadas destacado para apoiar a Ilha das Flores, afirma em comunicado a Autoridade Marítima Nacional. O apoio da capitania concretiza-se desde logo pelo fornecimento de informação crítica para a fase de planeamento e aconselhamento sobre matérias específicas da ilha, nomeadamente as suas características geográficas e meteorológicas, para a definição de fundeadouros e para o desembarque seguro do apoio, bem como disponibilizando informação sobre as infraestruturas existentes e o seu estado.

A Autoridade Marítima cedeu também as instalações do Farol da Ponta das Lajes, para o estabelecimento do Posto de Comando em Terra e para o apoio logístico às Equipas Avançadas.