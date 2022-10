60 técnicos para pôr fim à espera em oftalmologia

Dois anos e meio em Chaves, dois anos em Vila Real, um ano e meio no São João (Porto), um ano e dois meses em Portimão ou 11 meses no litoral alentejano é a espera que os doentes têm pela frente para uma consulta de oftalmologia, pedida ao hospital pelo médico de família. O acesso deveria ser assegurado em 150 dias, mas falta quem os veja, no caso oftalmologistas. O PS promete oferecer óculos se voltar ao Governo, mas um estudo da Universidade Nova de Lisboa garante que o remédio é outro: contratar optometristas para os centros de saúde.

Resumidamente, é proposta a contratação de 60 optometristas, um por agrupamento de centros de saúde, para identificar os doentes que requerem cuidados diferenciados e fazer o reencaminhamento para as consultas hospitalares. O presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, Fernando Falcão Reis, considera "perigosa" a opção por optometristas. “Os olhos são órgãos do corpo humano. É profundamente errado, e perigoso, entregar a saúde dos nossos olhos a técnicos de física ótica."