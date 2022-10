As comemorações do Dia República decorreram este sábado na Câmara Municipal de Lisboa de forma mais curta do que é habitual e sem discursos por ser dia de refelexão eleitoral. A bandeira nacional foi hasteada a meia-haste por ser dia de luto nacional.

Marcelo Rebelo de Sousa presidiu à cerimónia na varanda onde há 109 anos foi proclamada a implantação da República.

O Presidente da República também deverá acompanhar este sábado à tarde o funeral do fundador dos CDS, Diogo Ferreira do Amaral.