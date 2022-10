A viagem de Noémia, a portuguesa que conheceu Pablo Neruda

Subindo do Rato para as Amoreiras, à direita encontra-se a Mãe d’Água, que tem em redor um jardim. Defronte para esse jardim ficava a casa onde nasceu Noémia, no seio de uma família nem abastada nem pobre, orgulhosa do seu passado republicano, temente a Deus e ao regime, por razões perfeitamente distintas. Mantinha-se em segredo as suas convicções antifascistas, por mera questão de sobrevivência. A ditadura era uma hidra. O pensamento, o seu velho inimigo. Era no pensamento que a oposição se tinha, como um animal doméstico. O nascimento da menina veio reforçar essas cautelas. Toda a gente sabia que o regime não dava boa saúde aos seus opositores. Os seus métodos eram sobejamente conhecidos. A consciência do medo estava impregnada nas mentes. E o nascimento de uma filha só veio reforçar as cautelas.

Em 1944, no vigor do Estado Novo, Lisboa era uma cidade pequena, que se dizia Metrópole, dentro de um país pequeno, cheio de tiques imperialistas, em pendant com o orgulho nacional que se impunha, como se fosse religião. Sob a mítica luz da capital, as coisas eram cinzentas, tornando cinzentas as pessoas, em constante paranoia fiscal. Uns viam a cada esquina a subversão, outros, a PIDE. Lisboa tinha nessa altura uma quantidade apreciável de espiões por metro quadrado, boa parte da monarquia europeia no seu exílio Sur Mer — algures no triângulo dourado do Estoril, Cascais e Sintra —, e o povo exatamente no seu lugar, enquanto Portugal executava a dança do ventre diplomático no imenso teatro da II Guerra Mundial, gerindo os altos e baixos da sua neutralidade. Além da privilegiada condição geopolítica e das minas de volfrâmio, a pobreza era sem dúvida o que mais abundava no país, uma espécie de produto interno bruto, mantido em cativeiro com um spread histórico de analfabetismo. Salazar, experiente na pasta dos Negócios Estrangeiros, geria a política externa de luva branca, mantendo a ordem interna com mão de ferro. No pleno de uma guerra mundial e de uma ditadura, não era a melhor altura para se nascer. Mas até nisso a menina havia de contrariar a família. Depressa se percebeu que Noémia não tinha qualquer talento para estar sossegada na opressão. Era ainda muito pequena quando a família se mudou para Alvalade, como se estivesse a mudar-se para o campo, o que até nem estava longe da verdade. Foi lá que cresceu, crescendo um bairro à sua volta, crescendo nela e na roda de amigos que se foi formando a consciência política. Pela definição do regime, era um inimigo público em potência, movendo-se à paisana dentro e fora de casa, fazendo-se passar por menina bem-comportada. Na verdade, não enganava ninguém. Eram tão certos os dissabores que aí vinham como a sua filiação no Partido Comunista.

