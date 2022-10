Tancos. Principal arguido quer que o Estado cumpra acordo feito

“O Estado tem de cumprir o acordo que fez com o meu cliente.” Carlos Melo Alves é advogado de João Paulino no processo de Tancos e está já a preparar o ataque contra a acusação do Ministério Público, para quem João Paulino, que está em prisão preventiva desde 25 de setembro de 2018, é não só o mentor e executor do assalto aos Paióis Nacionais de Tancos mas também uma peça essencial na operação de encobrimento que se seguiu e que custou a cabeça, entre outros, do ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes.

