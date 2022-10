Alterações Climáticas: ONU confirma o pior cenário para Portugal

A imagem do Terreiro do Paço submerso no final do século não é nova, mas foi esta semana confirmada pelo mais recente relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) dedicado aos oceanos e à criosfera (partes congeladas da Terra). O documento, divulgado esta quarta-feira no Mónaco, iça a bandeira vermelha para o planeta azul e alerta para a “urgência” de ações “ambiciosas e coordenadas” para reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito de estufa já a partir de 2020. Só assim, dizem os cientistas, se podem enfrentar as mudanças “sem precedentes”, algumas das quais já se fazem sentir de forma “irreversível”.

No que toca a Portugal, o relatório não entra em pormenores, mas o investigador Carlos Antunes não tem dúvidas de que o documento do painel científico da ONU (que resulta da compilação de mais de 7000 estudos produzidos por mais de 100 cientistas) confirma as projeções que a sua equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa traçou para o território português na “Cartografia de risco costeiro associado à subida do nível do mar como consequência das alterações climáticas”.

