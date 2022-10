Vem aí um fim de semana sem chuva. Mas as temperaturas vão descer

Será um fim de semana simpático para outono. Não há previsão de chuva, mas as temperaturas deverão descer ligeiramente já a partir de sábado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O céu estará geralmente limpo em todo o território, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro e no Alto Alentejo até ao meio da manhã de sábado.

Os termómetros deverão descer em termos globais, assinalando-se uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro e uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior a norte da Serra da Estrela, refere o meteorologista do IPMA, Bruno Café.

Ou seja, as temperaturas máximas deverão oscilar entre 21º C em Viana do Castelo e os 28º C em Faro, enquanto no Porto e Lisboa não deverão ultrapassar os 20ºC e os 26ºC, respetivamente.

O vento será em geral fraco de norte, soprando por vezes moderado até 25 km/h junto ao Cabo Raso, acrescenta o mesmo responsável do IPMA.

No domingo, a previsão indica que o céu estará no geral pouco nublado ou limpo, estimando-se que fique geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo da Roca até meio da manhã. Já no Minho e no Douro Litoral a nebulosidade deverá manter-se na parte da tarde, com as temperaturas mínimas a oscilar entre os 11ºC no Porto e os 9ºC em Viana do Castelo.