Tancos. Arquivamento do processo contra Paulo “Fechaduras” Lemos “é um erro do MP”

Paulo "Fechaduras" Lemos é uma das figuras centrais do processo Tancos. Foi a ele que o líder do grupo que decidiu assaltar o paiol recorreu quando percebeu que precisava de um mestre para abrir as portas da instalação militar. "Fechaduras", que ganhou a alcunha com a habilidade sobrenatural para abrir qualquer dispositivo de segurança, explicou a João Paulino como é que tinha de fazer, qual era o utensílio a usar e onde o comprar. Fê-lo a troco de 50 mil euros que nunca recebeu. Mas a meio do caminho arrependeu-se e ainda antes do assalto, por causa da promessa que tinha feito à mãe de que não voltaria a ser preso, decidiu contar tudo às autoridades. Só não disse que seria em Tancos porque não se lembrava de qual era o local e, por isso, o assalto não foi evitado.

O Ministério Público considerou que Paulo Lemos é um "arrependido ativo" e por isso não o incluiu no rol de acusados do processo de Tancos. Magalhães e Silva, advogado e membro do Conselho Superior do Ministério Público, considera que "o MP cometeu um erro". Porquê? "Porque segundo a própria acusação o arguido facultou informações que levaram à concretização de atos de terrorismo. E isso, só por si, é crime. É verdade que o arrependimento e a colaboração podem levar a uma diminuição ou mesmo à absolvição, mas só em tribunal", diz o jurista.

Paulo Sá e Cunha, fundador do Forum Penal, uma associação de advogados penalistas, tem uma opinião contrária: "Desistiu da execução do crime e desistiu ativamente. Isto é, não só não participou como tentou evitar a prática do crime. Nestas situações, mesmo em casos de terrorismo, a lei prevê que os indícios possam ser arquivados. O MP fez bem porque Paulo Lemos seria sempre absolvido em tribunal".

Apesar da polémica, a decisão do procuradores do DCIAP responsáveis pela acusação é definitiva. Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa e um dos principais arguidos do processo, já anunciou que vai requerer a instrução do processo, mas Magalhães e Silva explica que o juiz não pode "ir além da acusação". A única hipótese é que algum dos outros arguidos recorra para o diretor do DCIAP. O que não é exatamente do interesse de seja de quem for.