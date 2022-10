Jovens médicos assinam petição a exigir horário de 35 horas no SNS

Quase três mil médicos assinaram nos últimos dois dias uma petição em que reclama que os clínicos passem também a trabalhar 35 horas por semana no Serviço Nacional de Saúde (SNS), em vez de 40 horas, à semelhança do que acontece com os outros trabalhadores do sector, revela o “Público” esta sexta-feira.

“Os sindicatos médicos defendem que não pretendemos a redução do período normal de trabalho de 40 para 35 horas. Esta petição pretende mostrar o oposto. Sim pretendemos igualdade de direitos em relação aos restantes profissionais do SNS. Sim pretendemos a passagem de 40 para 35 horas”, lê-se na petição.

Esta iniciativa foi lançada por uma jovem médica, Rosa Sardinha, especialista em ginecologia e obstetrícia. Segundo a clínica, o texto está a ser assinado sobretudo por médicos mais jovens, quase todos com contratos de 40 horas semanais.

“Queremos mostrar aos sindicatos e à Ordem dos Médicos que estamos descontentes. Queremos ter vida pessoal para além da profissional, do tempo que passamos nos hospitais e nos centros de saúde. Queremos poder fazer investigação e formação, para além da actividade clínica”, explicou Rosa Sardinha, em declarações ao matutino.

Em 2012, a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) assinaram um acordo, que se pretendia transitório, com o então ministro da Saúde Paulo Macedo.

A partir do início de 2013, os médicos que entraram na carreira especial no SNS passaram a ter um horário de 40 horas semanais com a contrapartida de um aumento remuneratório de cerca de 30%. Todos os outros grupos profissionais do sector passaram nessa altura para as 40 horas semanais sem acréscimo salarial, lembra o jornal.

Desde 2016, porém, o horário normal de trabalho voltou às 35 horas no caso dos enfermeiros e dos outros profissionais do SNS. Já os médicos mantiveram a mesma carga horária.