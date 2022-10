“Isto é uma ação de desobediência civil passiva”: manifestantes pelo clima retirados em braços pela PSP

d.r.

Ao som de sirenes e das palavras de ordem "Não há planeta B, não há planeta B", a polícia foi retirando um a um os manifestantes que ocupavam o cruzamento entre a Almirante Reis e a Rua de Angola, em Lisboa. Sensivelmente uma hora depois, o trânsito já circulava na Almirante Reis.

Os manifestantes, uns sentados e outros de pé, invadiram a faixa de rodagem e prejudicaram a circulação dos carros nas imediações do edifício do Banco de Portugal, na Almirante Reis, na baixa lisboeta.

"Não é para resistir", ouve-se num vídeo em direto na conta de Facebook da PTrevolutionTV, no coração da manifestação. "Isto é uma ação de desobediência civil passiva". No terreno estão dezenas de elementos da PSP.

Para as 21h30 está marcado um plenário entre os vários coletivos que participam na ação, onde vai ser decidido qual o passo seguinte: se a desmobilização ou a continuação do protesto. Até que essa decisão seja tomada, as autoridades não devem identificar ninguém, no entanto, após essa hora, quem não sair do local deve ser identificado.

d.r.

Os jovens, com bandeiras com ampulhetas inscritas, vão gritando em português e inglês e chegaram a cantar "Grândola, Vila Morena", a canção de Zeca Afonso associada ao 25 de Abril.

A polícia mobilizou os manifestantes para a Rua de Angola e montou um cordão de segurança, não deixando ninguém passar. De acordo com a organização, terá havido uma detenção. O Expresso espera a actualização por parte da PSP.

Um homem que estava com o megafone sugeriu aos líderes dos grupos presentes, perto das 20h30, para reunirem e decidirem se "vão embora festejar" ou se ficam naquele local.

* Em atualização