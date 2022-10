Esperança média de vida. Regiões com maior longevidade ficam a norte, expectativa subiu um mês nos últimos dois anos

Cávado, Leiria, Coimbra, Viseu Dão-Lafões, Ave, área metropolitana do Porto e Aveiro. Estas são as sete regiões do país onde há maior esperança média de vida - mais de 81 anos -, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes ao período de 2016 a 2018.

Os números do INE contam uma história que não é propriamente novidade em Portugal. É a norte do país, com uma média de idades de 81,18 anos, que a longevidade é mais pronunciada; a zona centro e a área metropolitana de Lisboa acompanham de perto o mesmo registo com 81,11 e 80,94 anos, respetivamente. Na ponta oposta desta estatística, encontramos os Açores (77,85 anos), Madeira (78,3 anos) e Algarve (79,93 anos).

Ao nível nacional, o Algarve foi a única região do país onde a esperança média de vida registada nos últimos dois anos recuou face à expectativa face ao período de 2015 e 2017. O INE não aponta explicações para este recuo.

Entre 2016 e 2018, a expectativa média de vida em Portugal subiu 0,02 pontos percentuais — na prática, menos de um mês. “A esperança média de vida à nascença em Portugal foi estimada em 80,80 anos para o total da população, sendo de 77,78 anos para os homens e de 83,43 anos para as mulheres, no triénio 2016-2018″, explica o INE.

Apesar de as mulheres continuarem a ter uma maior longevidade, o fosso com a esperança média de vida para com os homens tem vindo a diminuir. A diferença é, neste momento, de 5,65 anos, enquanto há dez anos era de 6,02 anos.