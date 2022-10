Festival Iminente distancia-se do “infeliz incidente” em Monsanto e diz que área já foi limpa

A organização do Festival Iminente reafirma que não teve responsabilidade no incidente que levou no domingo à presença de dejetos no Panorâmico de Monsanto, em Lisboa. Em comunicado, o promotor lamenta o sucedido, garantindo ainda que colaborou com a autarquia para tentar minimizar o impacto da descarga de esgotos.

“Foi uma situação não imputável ao Festival Iminente. Ainda assim agimos célere e responsavelmente, sempre em sintonia com a CML”, refere a organização.

Sublinhando que o motivo do incidente já foi avançado pela autarquia de Fernando Medina, que explicou na quarta-feira que em causa esteve um “erro do município” que não ligou uma conduta diretamente à conduta de saneamento, o festival Iminente adianta que a limpeza da área em questão foi concluída na terça-feira e que estiveram envolvidas duas equipas especializadas, uma da câmara e outra contratada pela organização do festival.

“Procedeu-se à aspiração e decapagem dos solos e posteriormente, à substituição da área em questão com terra nova, minimizando qualquer tipo de impacto ambiental que possa ter sido causado”, explica o promotor, acrescentando que estão a ainda ser realizadas análises com vista a identificar um possível impacto no ecossistema florestal.

Lembrando que o festival nasceu há quatro anos como um projeto de curadoria alargado à esfera lusófona e como uma “montra de criatividade e um espaço de pluralidade, liberdade de expressão, igualdade, diversidade e tolerância”, o promotor lamenta ainda os comentários negativos que foram colocados nas redes sociais atribuindo responsabilidades no incidente ao festival.

“O que aconteceu em Monsanto deixou-nos tristes. Mas nunca nos demoverá de fazer aquilo em que acreditamos. Somos solidários com todos aqueles movimentos sociais e comportamentais que nos conduzam para o respeito por todos e pelo planeta”, conclui a organização.