“As Gémeas Marotas”. ASAE diz que apreensão de livro se deveu a processo de usurpação de direitos de autor

A apreensão pela ASAE do álbum-ilustrado “As Gémeas Marotas”, paródia sexual aos livros infantis da coelha Miffy, que pertencia ao catálogo da Biblioteca dos Olivais, deveu-se a uma queixa “no âmbito de um processo-crime por usurpação de direitos de autor, cujo titular é o Ministério Público, a correr termos no DIAP de Lisboa”, revelou fonte oficial da ASAE ao Expresso.

A ASAE confirmou ainda a diligência na Bedeteca de Lisboa, núcleo da Biblioteca dos Olivais, “onde existia um exemplar de um livro objeto da queixa, o qual foi apreendido, como medida cautelar e somente para preservação de prova, nos termos processuais penais”, explicou.

“A ação foi integrada no apuramento do circuito de distribuição do livro em Portugal, após o seu depósito legal, que incluiu os pontos de venda comercial”, avançou.

“As Gémeas Marotas”, livro assinado pelo pseudónimo Brick Duna, é uma recreação erótica da personagem Miffy, pequena coelha branca, protagonista de histórias para a infância, do autor holandês Dick Bruna, falecido em 2017.

O livro chegou às livrarias portuguesas, pela primeira vez, na década de 1970, mas a identidade do escritor e ilustrador não é conhecida. Tendo em conta que a obra não está disponível em mais nenhum país, é provável que a paródia tenha partido de um autor português.

A obra foi reimpressa em 2012 pela gráfica Multitipo. Contactado pelo Expresso, um representante da empresa disse que todas as questões sobre o livro deviam ser direcionadas à editora do mesmo. Ora, o álbum-ilustrado não consta do catálogo de nenhuma editora nacional. A alegada tradução é assinada por Maria Barbosa, mas mais nenhuma informação é disponibilizada.

Fonte oficial da ASA, editora responsável pela publicação dos livros da Miffy em Portugal, disse ao Expresso não ser a responsável pela queixa que levou à apreensão e garantiu que “nem tinha conhecimento da existência” do livro “As Gémeas Marotas”. A existência desta apropriação iconográfica da coelha de Dick Bruna foi, entretanto, comunicada à editora holandesa responsável pelos direitos de autor, revelou ainda.