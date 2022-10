A história e os mistérios do “livro maroto” que a ASAE apreendeu

bnp

“A Gina é irmã da Gila,

a Gila é irmã da Gina.

A Gina gosta de pila,

a Gila prefere vagina.

Gina e Gila são gémeas,

são as duas tal e qual.

Convidaram uns amigos

para uma tarde especial.”

O que acaba de ler é um excerto do livro “Gémeas Marotas”. E desde logo importa esclarecer: o livro não está na secção infantil da Bedeteca (Biblioteca dos Olivais, em Lisboa). Faz - ou melhor, fazia - parte da coleção “Ficção para Adultos”. Por agora, já não faz mais porque o único exemplar disponível foi apreendido pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). O livro é graficamente semelhante aos livros da coelhinha Miffy, um desenho animado holandês, embora o seu conteúdo seja muito diferente.

“O livro é bastante inócuo. Tornou-se notado porque muita gente confunde o livro com o original, esse sim dedicado às crianças”, começa por explicar ao Expresso José Pinho, da livraria Ler Devagar, uma das lojas que em tempos vendeu “As Gémeas Marotas”. Hoje já não vende mais porque “já não há mais”. “Não me parece que contenha, quer no texto, quer nas imagens, qualquer coisa de diferente daquilo que existe por aí em todo o lado. O título denuncia logo a marotice que está lá dentro. Depois, o autor é trocado. E, por fim, tudo o resto.”

E o tudo o resto de que o livreiro fala são os poemas de cariz sexual e as imagens explícitas. O conteúdo choca com a parte visual, que em tudo se parece com um livro dedicado aos mais velhos: textos simples e curtos, imagens apelativas, grafismo minimalista. “A maior parte são cenas de sodomização ou sexo oral que as crianças nem sequer conseguem perceber a ilustração. São quase só desenhos e tem poucas palavras”, descreve o escritor José Riço Direitinho, que conhece bem o original. “O meu filho também tem nacionalidade holandesa e cresceu com a Miffy, que é mesmo muito popular na Holanda.”

Gina e Gila são duas irmãs e juntas protagonizam a história do livro no centro da polémica. São elas as gémeas marotas. O livro foi inicialmente lançado em Portugal em 1970 e reeditado em 2012. É assinado com o pseudónimo Brick Duna, uma vez mais numa referência ao autor da personagem Miffy, Dick Bruna. A identidade da mente que pensou a paródia não é conhecida e também a ficha técnica do livro parece ser, uma vez mais, uma brincadeira.

“Acho perfeitamente legítimo a sátira e para quem tem capacidade de entender aquele humor não é nada de mais. Ainda há pouco tempo a editora Orfeu Negro editou o ‘Contos de F*das’, que são apenas desenhos infantilizados das histórias infantis mas com conteúdo para adultos. O livro tem o Gato das Botas, Branca de Neve, Gata Borralheira, Rapunzel e o Capuchinho Vermelho, Limpa Chaminés, por exemplo. E obviamente é um livro para adultos”, diz José Riço Direitinho. “A nível literário, a ironia, o sarcasmo e as brincadeiras com determinadas coisas enriquecem sempre a obra porque lhe dão outra leitura, mesmo que se seja uma leitura mais perversa.”

Tal como na Biblioteca dos Olivais, as “Gémeas Marotas” estavam na seção para adultos também na Ler Devagar - nunca foram expostos perto dos livros infantis. “Esteve sempre encostado ao balcão, junto a outros livros do mesmo género, também inócuos mas para adultos e mais virados para a discussão sobre o sexo”, assegura José Pinho.

“Uns em cima, outros em baixo

toda a gente encontra par.

Gina e Gila só não sabem

por onde vão começar.”

De acordo com o catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa há um exemplar das “Gémeas Marotas” disponível para consulta. Ao que o Expresso apurou, a ASAE apreendeu o único exemplar da Rede de Rede de Bibliotecas de Lisboa (BLX), da qual faz parte a Biblioteca dos Olivais, e esteve também na Ler Devagar, onde nada foi retirado porque há muito que a obra está esgotada na livraria.

“Há uns dois ou três anos uma entidade que se apresentava como representante do autor ou detentor dos direitos de autor do livro original contactou-me para tirar o livro de venda.” José Pinho decidiu não fazê-lo após consultar um advogado. “Nunca vi coisa como aquela, pedirem-me para retirar um livro. Tinha-os comprado, tinha de os vender.”

De acordo com o Ministério Público, a apreensão dos livros deveu-se a uma queixa “no âmbito de um processo-crime por usurpação de direitos de autor, cujo titular é o Ministério Público, a correr termos no DIAP de Lisboa”. “A ação foi integrada no apuramento do circuito de distribuição do livro em Portugal, após o seu depósito legal, que incluiu os pontos de venda comercial”, avançou fonte oficial da ASAE.

Sendo uma sátira a uma obra existente, pode ser considerada apropriação do conteúdo? Para o escritor José Riço Direitinho, “é demasiado óbvio para ser usurpação”. “Não conhecendo o processo em causa, parece-me que a questão tem que ver com direitos de autor de uma determinada personagem ou do traço do desenho. É como se pegássemos no rato Mickey e fôssemos pôr a fazer outras histórias, acho que a Disney também iria pôr um processo a alguém.”

Contactada pelo Expresso, a gráfica responsável pela reimpressão do livro em 2012, a Multitipo, disse que todas as questões deviam ser direcionadas à editora do mesmo. No entanto, as “Gémeas Marotas” não constam do catálogo de nenhuma editora nacional e a alegada tradução é assinada por Maria Barbosa, mas mais nenhuma informação é disponibilizada.

Fonte oficial da ASA, editora responsável pela publicação dos livros da Miffy em Portugal, garante ao Expresso não ser responsável pela queixa que levou à apreensão dos livros. “Nem tínhamos conhecimento da sua existência.”

O livro gerou recentemente alguma polémica no Brasil por alegadamente estar exposto na Bienal do Livro do Rio de Janeiro como literatura infantil: a imagem circulou nas redes sociais mas rapidamente se percebeu que a fotografia em causa era falsa - além de estar colocado ao lado de uma obra de Dalai Lama, o preço estava marcado em euros, ou seja, não poderia ser no Brasil. No entanto, fazendo eco da polémica, a 7 de setembro o padre Gonçalo Portocarrero de Almada, colunista do Observador, escreveu um texto acusando o mesmo livro de ter o propósito de “perverter as crianças” e incentivar “à pedofilia”.

Até ao momento não se conhece a origem da queixa que desencadeou o processo no Ministério Público e que levou a que esta terça-feira os livros fossem aprendidos. “Acho muito estranha esta denúncia. Se isso perturbar alguns espíritos, acho estranho”, comenta José Pinho.

E terminamos assim, com mais um excerto das “Gémeas Marotas”:

“Vão as duas prá banheira, onde lavam as mamocas.

Lá por serem asseadas, são também duas badalhocas”.