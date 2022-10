“Não temos noção real do problema. As estatísticas só mostram os crimes sexuais denunciados, que são uma minoria”

As autoridades foram chamadas a uma escola de Braga após uma queixa de uma jovem de 14 anos que teria sido violada por colega de 16 anos nas imediações do recinto escolar. O suspeito, refere o “Jornal de Notícias”, já foi detido, ouvido e, entretanto, libertado. Qual o crime que está aqui em causa, tendo em conta as informações disponíveis e de que ambos os envolvidos são menores de idade?

Desde já importa perceber que no código penal os crimes sexuais estão divididos em duas partes: os crimes que podem ser cometidos contra qualquer pessoa independentemente da idade e os crimes contra a autodeterminação sexual (que apenas têm menores como vítimas). Tudo o que são atos sexuais praticados com um jovem até 13 anos – e as balizas etárias são sempre um bocado estanques – é sempre crime, independentemente de haver ou não consentimento (um exemplo, um namoro em que um tem 13 anos e o outro 16 e há uma relação sexual consentida). O abuso sexual de menores, por exemplo, abrange um conjunto muito alargado de condutas como a prática de atos sexuais, tudo o que tem que ver com o mundo online ou com pornografia de menores.

E após os 13 anos?

A partir daí só são criminalizados alguns atos com características específicas, por exemplo, um ato sexual praticado com um menor em que o abusador é o responsável pelo menor e entende-se que o agressor ao tomar conta tem um dever acrescido e aproveita-se dessa posição de poder. Neste caso, o crime de abuso sexual de crianças não pode ser aplicado porque a vítima já tinha 14 anos. Depois, além dos crimes que visam especificamente as crianças (dos zero aos 18 anos) há todos os outros crimes sexuais dos quais qualquer pessoa pode ser vítima seja em que idade for. E, neste caso, em princípio, estaremos na presença de um crime de violação porque sempre que não há consentimento, estamos a falar de violação

Como é que prova se a relação sexual foi consentida ou não?

No caso dos crimes sexuais, a prova é sempre muito complicada. Desconhecendo as especificidades deste caso, não sei a jovem foi encaminhada para um exame médico-legal, que pode revelar algum tipo de lesões indicadoras de um ato não consentido. Desde logo há esse tipo de prova pericial: o exame médico-legal. Há também os depoimentos que são da vítima e do alegado agressor. Não sei se de mais alguém como um colega de escola, por exemplo. Vai tudo assentar nestas provas.

O suspeito tem 16 anos. Caso seja acusado, há algum tipo de procedimento diferenciado por ser menor de idade? Se sim, quais as especificidades?

Apesar de menor de idade, já é imputável criminalmente. Em termos de tramitação processual, segue um processo penal normal e a única diferença é a aplicação de um regime especial em caso de condenação. Em Portugal temos um regime para jovens infratores entre os 16 e os 21 em que se entende que já sabem a gravidade daquilo que fizeram mas, ao mesmo tempo, é considerado que o tipo de penas aplicadas aos adultos pode pôr completamente em risco a possível reabilitação de um jovem. O que este regime define é que, embora o caso seja tratado num âmbito de um normal processo penal, as penas – de prisão, por exemplo – não se atribuídas tal como estão previstas no código penal. São antes condenados a medidas da lei tutelar educativa – exatamente as mesmas aplicadas aos jovens entre 12 e os 15 anos que praticam crimes e que pode chegar, na pior das hipóteses, ao internamento em centros de educação em condições determinadas pelo tribunal. À partida, um infrator entre os 16 e os 21 não beneficia de um processo mais favorável, mas beneficia em termos de pena.

Os dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça mostram que há algumas condenações de jovens entre os 16 e 17 anos, embora sejam uma pequena minoria. Pode contextualizar sobre qual é a situação em Portugal em condenação de menores por crimes sexuais? São situações que realmente são uma raridade ou simplesmente não são muito faladas?

Não temos uma real noção do problema. Uma coisa é que dizem as estatísticas da Justiça e da Administração Interna, mas essas apenas dizem respeito aos crimes participados. Sabemos que os crimes participados são uma clara minoria, sobretudo no contexto de criminalidade sexual, que é uma área muito íntima. Temos a noção de que as chamadas cifras negras são extremamente elevadas. Além disso, há muitos anos que em Portugal não é feito um inquérito de vitimização, que significa ir para a rua perguntar as pessoas se foram vítima de crimes e, se sim, quais. Só assim vamos depois perceber a proporção de pessoas que efetivamente denunciam os crimes de que são alvo. Do total de casos só uma minoria entra no sistema. Depois, estamos a falar de crimes em que a prova é muito difícil e acabam por ficar pela fase de inquérito porque nem o Ministério Público nem a polícia conseguem reunir prova para acusar. Há várias razões que levam a que o funil se vai estreitando muito desde o número real de casos – que desconhecemos – até ao número de casos – muito residual – em que efetivamente há condenação. E mesmo essa condenação é várias vezes em pena suspensa e não efetiva.

Nesta caso, alegadamente, após a violação o agressor fotografou a vítima nua e publicou as imagens no Instagram. Isto leva o caso a outra dimensão...

Claro. Estão ainda mais crimes em causa, designadamente o de divulgação de pornografia – porque o é e porque envolve uma criança –, e o de divulgação ilícita de conteúdo – as fotografias. Há um conjunto de outros crimes que podem estar em causa além da violação e que podem levar também a uma intervenção mais musculada do sistema de Justiça.

Podem agravar uma possível condenação?

Exatamente. Por exemplo, pode levar na aplicação de uma das medidas mais gravosas do tal regime especial: o internamento em regime fechado num dos centros de educação.

Em casos de internamento do infrator há algum tipo de acompanhamento especial?

A lei tutelar educativa tem um objetivo muito claro: a reeducação do menor para o Direito. Ou seja, há um jovem que fez algo muito grave mas como se acredita que é possível a sua reabilitação, além de aplicada a medida, este é acompanhado de maneira a trazê-lo de volta ao bom caminho. Na prática, daquilo que sabemos da realidade, é que há sítios que funcionam melhor e outros pior. Obviamente que há um esforço para fazer com o jovem não volte a ter esses comportamento, mas é como tudo em Portugal: os recursos não são muitos e esses centros também se debatem com muitas dificuldades.

A agressão aconteceu perto da escola e alegadamente houve fotografias publicadas nas redes sociais. Como é que a vítima deve ser acompanhada, sobretudo num contexto em que terá de ir à escola diariamente e estar com pessoas que possivelmente sabem o que aconteceu?

Este é um crime com um impacto brutal a vários níveis, ainda por cima em alguém que tem a sua personalidade em formação como uma jovem de 14 anos. Acontecendo isto no contexto em que acontece, o escolar, o impacto emocional, psicológico, social e, por vezes, até familiar é brutal. Uma vítima de um crime destes precisa de acompanhamento psicológico para ir diminuindo o impacto desta vitimização. Agora, sem prejuízo de isto não ter acontecido dentro do espaço escolar, há uma relação grande e, provavelmente, todos os colegas sabem o que se passou, por isso entendemos que há responsabilidade da escola no sentido de trabalhar esta questão com toda a comunidade escolar: com ações de informação, de sensibilização e de prevenção... A escola deve assumir um papel ativo. Há um grande trabalho a vários níveis que não pode ser descurado.