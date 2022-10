Gatos também desenvolvem laços afetivos com os donos

Os gatos também desenvolvem laços afetivos com os seus donos. Contrariando velhas ideias sobre a diferença entre eles e os cães ("um cão olha-nos de baixo, um gato de cima", era o refrão), a ligação dos gatos com quem toma conta deles aproxima-se daquela que os cães têm, ou até as crianças.

Concretamente, os gatos também têm comportamentos característicos daquilo a que se chama "fixação segura" – uma relação que faz com que, na presença dos donos, eles se sintam à vontade para explorar o ambiente à sua volta, alternando entre isso e interações com o ser humano.

A conclusão vem num estudo realizado por investigadores da Universidade Estatal do Oregon e agora publicado na revista "Current Biology". A experiência que lhe serve de base envolveu 70 gatinhos que passavam inicialmente dois minutos com os seus donos numa sala que não lhes era familiar. A seguir, os donos iam-se embora durante outros dois minutos, regressando depois por igual período.

A maioria dos animais – 64% – ficava mais stressada quando os donos estavam ausentes, acalmando novamente quando eles voltavam. Quantos aos restantes 36%, continuavam stressados mesmo nessa altura. Uns mostravam-se renitentes ao contacto, outros procuravam festas.

Repetida a experiência com gatos adultos, os comportamentos foram idênticos. Mas nem todos os investigadores acham que o estudo prova tanto como os seus autores assumem. Para confirmar essas conclusões, diz uma objeção, seria necessário repetir a experiência com pessoas que não fossem os donos dos gatos.

Em todo o caso, o que parece ter reduzido ou nenhum efeito é procurar treinar os gatos para mudarem os comportamentos a esse nível. Uma vez estabelecida a personalidade, o estilo pouco muda. Como nas pessoas.