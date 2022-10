Privados oferecem mais vagas para formar médicos e especialistas

As dificuldades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) são cada vez mais oportunidades para os privados. Depois do tratamento de doentes sem resposta nas unidades públicas ou da captação de médicos ao Estado, os prestadores estão a substituir-se também ao SNS na formação. As vagas para formação clínica de alunos de Medicina e para a especialização de médicos estão ser reforçadas e as universidades aproveitam, aumentando as parcerias.

Já na segunda-feira, a Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Universidade Nova de Lisboa e a José de Mello Saúde apresentam o primeiro Núcleo Académico Clínico. Para a formação na área de otorrino, o acordo vai permitir que alunos do quarto ano, cerca de 150 ao longo do ano, façam uma aprendizagem técnico-prática e sobretudo que tenham acesso à investigação. O mesmo têm feito as restantes faculdades de Medicina no país.

Mas a formação pelos privados não se fica pelos futuros médicos, inclui o ensino pós-graduado, a especialização. Segundo a Ordem dos Médicos (OM), a rede formativa fora do Estado tem vindo a ser reforçada e para 2020 deverá garantir 13 lugares.