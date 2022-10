Menos tráfego, mais transportes públicos. Efeito dos passes sociais?

O número médio de automóveis a atravessar a Ponte 25 de Abril durante o segundo trimestre deste ano foi mais baixo do que no mesmo período do ano passado, mostra o relatório de tráfego do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), publicado esta semana. A descida ainda é ligeira, mas os meses de abril e de junho registaram o nível de tráfego mais baixo face aos mesmos meses dos últimos cinco anos. A par desta descida, está um aumento da utilização dos comboios e barcos, assim como dos parques de estacionamento das estações ferroviárias da Margem Sul, na sequência da entrada em vigor dos novos passes na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Este relatório do IMT é o primeiro retrato estatístico do tráfego nacional com dados posteriores a abril, quando entraram em funcionamento os passes mais baratos e que dão acesso a todos os transportes públicos dos 18 concelhos da AML. Em junho, passaram 143 mil automóveis por dia, em média, nos dois sentidos da ponte. Foram seis mil carros a menos do que em junho de 2018. “O decréscimo do tráfego na Ponte 25 de Abril é um dado positivo, mas pouco expressivo, com uma redução inferior a 3% face ao tráfego médio diário com base mensal (TMDM)”, afirma Filipe Moura, professor e investigador do Centro de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade do Instituto Superior Técnico (IST). O especialista em transportes prefere esperar pelos próximos meses para verificar se há “uma inversão de tendência”.

