Vem aí mais chuva e descida das temperaturas

É melhor preparar-se para andar mais uns dias de guarda-chuva, em especial se vive no Norte ou Centro do País. Pode não ser o fim do verão, mas nos próximos dias, Portugal vai viver "uma espécie de ciclo chove, não chove, mais parecido com o outono do que com o verão. E as temperaturas vão descer no domingo", diz o meteorologia Bruno Café, do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Portugal acordou este sábado debaixo de chuva, com oito distritos sob aviso amarelo e previsão de temperaturas máximas entre os 19 e os 24 graus, devido à passagem de uma superfície frontal.

A partir do fim da tarde, a chuva pode passar a regime de aguaceiros, mas na região norte a precipitação promete continuar no domingo. Segunda-feira haverá tempo para uma aberta, mas na terça, ao fim do dia, a chuvinha promete regressar, pelo menos no Minho, e na quarta o guarda-chuva é obrigatório no norte e no centro do país porque vem aí mais uma frente fria.

Quanto ao sul, talvez escape a esta segunda vaga de precipitação, mas "ainda há alguma incerteza porque às vezes estas frentes deslocam-se um pouco, o que pode levar à ocorrência de aguaceiros também nesta zona do país", explica Bruno Café.

E se a chuva abrande amanhã, domingo, isso não significa mais calor. Na verdade, os termómetros até vão descer um a dois graus no domingo e não há qualquer vaga de calor à vista, antecipa o IPMA. Quarta-feira, as temperaturas podem subir um pouco, sim, mas para valores iguais aos de hoje.