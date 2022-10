Sondagem. Sistema de Saúde piorou para 45% dos inquiridos

A Saúde continua a ser o “assunto mais importante” e aquele que mais preocupações traz aos inquiridos da sondagem realizada pelo ISCTE/ICS para o Expresso e SIC. O tema ocupa o topo da lista, com 27% das respostas diretas (mais dois pontos do que na última sondagem) e é simultaneamente a área onde a degradação dos serviços públicos mais se tem acentuado. Segundo a perceção de 45% dos inquiridos, a qualidade do SNS piorou, ou piorou mesmo muito, no decorrer do último ano. Só uma escassa minoria de 12% vê melhorias no atendimento médico proporcionado pelo Estado.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).