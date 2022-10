O preço a pagar pela cura

Ninguém devia esperar por um tratamento. A frase que começa este texto não foi proferida por um médico, mas sim por Lionel Messi. Em 2017, o futebolista argentino deu a cara pela campanha Tour N’ Cure, criada pelo Governo do Egito com o objetivo de erradicar a hepatite C. Em cima da mesa estava um medicamento inovador e respetivo tratamento para curar a doença, mais uns dias de turismo pelo país. Um plano pouco ortodoxo mas eficaz: 200 mil pessoas ficaram curadas, cerca de 96% dos pacientes envolvidos. O slogan da campanha — “Stop the Wait”, “Acaba com a Espera” — ressoava na Europa, onde vários países negociavam em separado com a empresa farmacêutica Gilead o preço de um medicamento em tudo similar. Com uma diferença: enquanto que a cura egípcia custava 6 mil euros, a Gilead exigia, a outros, um valor estimado entre os 28 e os 51 mil euros (o valor concreto é confidencial). Portugal foi um dos países que fez esse mesmo acordo, assegurando o tratamento comparticipado a mais de 15 mil pessoas nesse ano.

Segundo o Observatório Português dos Sistemas de Saúde, Portugal é dos países da UE que menos gasta em medicamentos — €308 per capita — longe da média europeia de €417, numa descida que se verifica desde 2012. O país europeu onde mais dinheiro é gasto em medicamentos é também o que tem a indústria mais robusta: a Suíça, com €742 por cidadão. Entre 2010 e 2018, o SNS diminuiu os encargos com os medicamentos em ambulatório (farmácias) em 23,5%, e gastou mais 17,5% em medicamentos para uso hospitalar. Contas feitas, o preço dos medicamentos desceu à volta de 26,8%, também graças aos genéricos representarem quase metade do fluxo total. Segundo a Apifarma, que representa o sector português, nunca houve tantos medicamentos à disposição — quase 17 mil em 2017, sendo que para 92% destes é necessária receita médica. Ao mesmo tempo, cerca de 55 mil foram apresentados ao Infarmed (a entidade reguladora). De todo este arsenal para combater as mais variadas doenças, 70% está nas farmácias, e 30% nos hospitais. É um indicador da OCDE referente a 2017: em Portugal, os medicamentos representaram 14,6% de toda a despesa com a saúde.

