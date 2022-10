Fartos da violência, portugueses querem sair da África do Sul

Acomunidade portuguesa a residir na África do Sul está cansada. E os últimos episódios de violência em Joanesburgo contra centenas de comerciantes estrangeiros agudizaram o sentimento de mal-estar. Muitos já tomaram uma decisão e querem regressar às origens, mesmo tendo criado laços familiares profundos e trabalhado durante décadas naquele país. Só falta formalizarem o pedido junto das entidades consulares portuguesas.

É o caso de Filipe Serra, dono de uma loja que vendia peças de automóveis situada em Jules Street, zona leste de Joanesburgo. Este filho de madeirenses, nascido já na África do Sul há 49 anos, ainda tentou proteger o estabelecimento, mas os tiros para o ar não demoveram a multidão que irrompeu pela rua para saquear e queimar. Do negócio que pensava deixar ao filho, sobrou muito pouco, além das contas e dos ordenados para pagar. A loja foi completamente arrasada durante os desacatos e saques na área metropolitana de Joanesburgo das últimas semanas. “O que não roubaram, foi queimado e destruído”, desabafa.