Marinha quer embarcar primeiro destacamento de 'drones' aéreos ainda este ano

A Marinha portuguesa quer embarcar ainda em 2019 o primeiro destacamento de "drones" aéreos não tripulados, equipamentos que foram esta sexta-feira testados com sucesso num exercício realizado ao largo de Tróia, envolvendo militares e navios de nove países.

"Aquilo que pretendo é que, talvez este ano, possa embarcar o primeiro destacamento de sistemas aéreos não tripulados", afirmou o chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), almirante Mendes Calado, em declarações aos jornalistas, a bordo da fragata Álvares Cabral.

Cerca de 852 militares e civis, apoiados por oito navios de guerra e um submarino estão envolvidos na 10.ª edição do "Recognized Environmental Picture (Maritime Unmanned Systems) – REP (MUS) 19", o maior exercício de demonstração do uso de 'drones' ao serviço da marinha, que começou em 9 de setembro e que vai decorrer até dia 27 de setembro.

No cenário fictício esta sexta-feira criado para testar os equipamentos, um navio é pirateado ao largo da costa da Tróia, no distrito de Setúbal, e três pessoas ficam reféns dentro da embarcação. A Marinha portuguesa mobiliza todos os meios disponíveis e inicia o resgate.

O navio hidrográfico D. Carlos I é ladeado por uma embarcação de assalto, do Destacamento de Ações Especiais (DAE) da Marinha Portuguesa, preparada para iniciar a operação de resgate. A suportar a equipa estão quatro veículos não tripulados: dois de superfície e dois aéreos.

As duas lanchas não tripuladas são pilotadas a partir do Ponto de Apoio Naval de Tróia – uma das quais possui uma metralhadora na frente que pode ser comandada para abater alvos remotamente – e monitorizam a embarcação pirateada, a bombordo.

Ao mesmo tempo, o 'drone' "Puma" está a orbitar a embarcação, para haver vigilância permanente do alvo, enquanto outro drone sobrevoa a embarcação de um ponto mais alto para poder ampliar o campo de visão dos fuzileiros.

As condições para realizar o resgate são avaliadas pelo comando estabelecido a bordo do D. Carlos I e também pelo comandante do grupo de assalto, que conseguem ver tudo o que os veículos não tripulados captam, de todos os ângulos.

Depois de avaliadas as condições, é dada a ordem à embarcação de assalto do DAE para iniciar o resgate, que acelera em direção ao navio e resgata os reféns poucos minutos depois da abordagem da equipa.

A operação foi um exercício incluído no "Recognized Environmental Picture (Maritime Unmanned Systems) – REP (MUS) 19", mas os procedimentos espelharam a realidade das operações, sublinhou a Marinha.

Estas operações costumam ser executadas durante a noite – para aproveitar o fator surpresa –, mas a exemplificação foi diurna para demonstrar o conceito que é a nova aposta da Marinha Portuguesa: o uso de veículos não tripulados no auxílio das missões.

Esta missão, que recorreu a quatro destes ‘drones’ militares, é apenas um dos usos desta tecnologia.

"[Através deste exercício] tivemos a perceção clara da importância que este tipo de sistemas vai trazer ao futuro da nossa atividade e como vamos transformar a nossa forma de estar no mar com a ajuda destes sistemas não tripulados", referiu o almirante Mendes Calado, acrescentando com entusiasmo que é "particularmente sensível a tudo o que é inovador".

Para o CEMA, uma das vantagens de ter estes sistemas a apoiar os navios de busca e salvamento é poder ter vigilância avançada, identificar "prevaricadores na utilização" do espaço e "poder sectorizar o esforço" dos navios portugueses e da NATO, com o "auxílio de um horizonte mais alargado".

O Comandante Naval da Marinha, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, explicou que, para desenvolver estes veículos, foi necessário "reunir a academia, a indústria e as forças armadas" de vários países.

De acordo com a informação disponibilizada à Lusa pela Marinha portuguesa, estiveram envolvidos no desenvolvimento destas tecnologias oito centros de investigação/universidades e 17 indústrias de diversas nações, além de terem sido necessárias 1.146 horas de navegação.

O vice-almirante Gouveia e Melo vincou que "a Marinha terá sempre que operar com navios" e que os veículos não tripulados vão complementar e multiplicar as capacidades.

"Quanto mais cedo chegarmos a esse mundo, dos veículos não tripulados, mais cedo conseguiremos multiplicar a nossa capacidade e o nosso valor a custos razoáveis", considerou o Comandante Naval.