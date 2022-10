€200 milhões para aumentar funcionários públicos? Rio acusa Centeno de estar a fazer campanha eleitoral

Rui Rio afirma que Mário Centeno “fala como candidato” do Partido Socialista às legislativas de 6 de outubro e não como ministro das Finanças, quando anuncia que o Governo tem €200 milhões para aumentar os funcionários públicos na próxima legislatura. “Está a fazer campanha eleitoral”, garantiu o presidente do PSD, no final de um almoço-debate, no Porto, com os associados da Confederação do Turismo Português.

Para Rio, se aquilo que os socialistas apresentam nas suas contas para aumentos salariais nos próximos quatro anos são “só 200 milhões”, então “os funcionários públicos estão desgraçados”, referindo que se essa verba “é para lá do crescimento da inflação” já é outra coisa. “Falar simplesmente em €200 milhões, não sei o que isso é”, sublinhou Rui Rio, que acusa o PS de primeiro fazer promessas e depois “apresentar contas”.

“Ao contrário de nós, fazem as contas do fim para o princípio”, advertiu, prometendo que o quadro macroeconómico do PSD garante aos funcionários públicos e pensionistas a reposição do poder de compra.

Tal como no debate a dois com António Costa, na segunda-feira, o líder social-democrata voltou a repetir que, se o PSD ganhar as eleições, o ser programa prevê ter margem orçamental, em 2023, de €15 mil milhões, sendo 25% destinada a reduzir impostos, outros 25% para aumentar o investimento público e os restantes 50%, para consolidação orçamental.

Questionado por um empresário ligado ao sector do turismo sobre se o PSD prevê um aumento do IVA dos 6% para 23%, como no Governo Passos Coelho, Rui Rio assegurou que não, “salvo no caso de um cataclismo económico, ou seja, numa situação extraordinária”.