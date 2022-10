Presidente da Proteção Civil diz-se inocente no caso das golas

O Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o general Mourato Nunes, confirma que é arguido na investigação sobre os contratos celebrados do âmbito do programa "Aldeia Segura", mas clama inocência. Garante que continuará a colaborar com a Justiça.

Leia o comunicado na íntegra:

O Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) confirma que, ao início da manhã de ontem, foi constituído arguido no processo relativo ao “Programa Aldeia Segura Pessoas Seguras”.

Não obstante, como teve oportunidade de transmitir a toda a estrutura da ANEPC, não concede nas imputações invocadas quanto ao seu envolvimento em quaisquer que possam ser os factos deste processo.

Nesse sentido, continuará a colaborar ativamente com a Justiça, como é aliás seu dever, não deixando, porém, de exercer todos os direitos que o referido estatuto lhe confere, em sua defesa e no sentido do apuramento da verdade.