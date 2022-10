“Não imaginávamos que pudesse acontecer. Estamos em choque”. Theatro Circo reage a morte de funcionária, “vítima de violência doméstica”

Uma mulher de 46 anos, de nome Gabriela Monteiro e funcionária do Theatro Circo, em Braga, conforme confirmou o próprio teatro em comunicado enviado às redações, foi esfaqueada até à morte pelo ex-marido, de quem se havia divorciado há pouco tempo. O crime aconteceu na quarta-feira à noite, não muito longe do Tribunal de Braga, perto da casa onde o casal vivia.

O criminoso, que esfaqueou a mulher no peito e pescoço com uma navalha, entregou-se à polícia e confessou o crime. O homem, funcionário da Bragaparques, de 47 anos, está detido e será presente esta quinta-feira no Tribunal Judicial de Guimarães. A notícia foi dada pela TVI perto da meia-noite de quarta-feira. Esta quinta-feira sabe-se um pouco mais sobre a vítima.

Gabriela Monteiro, de 46 anos, era mãe de dois filhos e trabalhava no Theatro Circo desde 2010. Foi precisamente este espaço que publicou, no Facebook, um pedaço da história da vítima. “Na memória dos colegas deixa a profunda bondade, a simpatia e o sorriso fácil, a prontidão em ajudar em todas as situações, mesmo em momentos de adversidade”, pode ler-se no comunicado do circo. “A Gabriela foi vítima de violência doméstica e o Theatro Circo, que conta na sua equipa com 17 mulheres, que todos os dias fazem deste espaço um lugar de fruição de arte, de cultura, de harmonia, não pode deixar de repudiar profundamente este ato de violência que tirou a vida a uma das melhores pessoas que contribuía diariamente para esta casa.”

Ao Expresso, Cláudia Leite, administradora do Theatro Circo e amiga da vítima, conta que Gabriela Monteiro, que trabalhava na área da gestão, “tinha acabado de se divorciar e confidenciara com algumas colegas de trabalho que era alvo de alguma perseguição por parte do ex-marido, que procurava ainda uma reconciliação e insistia numa aproximação”. “Havia ainda uma obsessão”.

O divórcio, depois de um casamento que durara “cerca de dois anos”, fora pedido “há pouco tempo”, na sequência de “atos de violência física mas sobretudo psicológica”. Ainda assim, “nada fazia prever” o que aconteceu na quarta-feira. “Não imaginávamos que isto pudesse acontecer. Estamos em choque”, afirmou Cláudia, acrescentando não ter conhecimento de queixas apresentadas à polícia. A polícia foi alertada às 22h00 de quarta-feira, mas só esta quinta-feira a equipa do teatro soube o que tinha acontecido.

O Theatro Circo, que colocou no Facebook duas imagens a preto nas fotografias de perfil e de capa em jeito de luto, informa ainda em comunicado que estará encerrado nesta quinta-feira. Num gesto de solidariedade, diz ainda, a Companhia de Braga cancelou o espetáculo agendado para esta noite, às 21h30. E remata: “À mesma hora, iremos realizar uma vigília em frente ao edifício onde prestaremos homenagem à Gabriela e a todas as vítimas de qualquer tipo de violência doméstica. Convidamos a cidade a juntar-se a nós, vestindo-se de branco e trazendo consigo uma flor”.