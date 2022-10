Como um guarda-chuva parou uma empresa inteira durante quatro dias

WeWork é uma companhia que aluga espaço de escritório, com serviços associados. O seu fundador e líder tem uma certa má fama, por causa de cenas como aquela em que comemorou uma série de despedimentos com uma festa onde, além de cocktails, havia espetáculo musical. Mas talvez não tenha sido por vingança que um dos seus espaços ficou agora bloqueado durante dois dias devido a um guarda-chuva.

O guarda-chuva pertence a Mike Ponticelli, um de quatro homens que trabalham naquele escritório e contou depois a história na "Vice", uma publicação online. Quando os empregados chegaram ao escritório na segunda-feira, o guarda-chuva estava caído no chão numa posição que prendia completamente a porta de entrada. E não havia forma de o desalojar.

"Às vezes temos um problema e vemos uma solução clara", escreve Ponticelli. "Às vezes vemos um problema e sabemos que a solução vai ser complicada, mas ainda existe uma solução. Aqui não havia solução. O selo era perfeito. O guarda-chuva tinha a porta perfeitamente trancada".

Bater na porta, abaná-la, tentar fazer colocar objetos por baixo. Nada resultou. Havia quem quisesse partir a porta, mas essa solução foi rejeitada pelo estardalhaço que ia provocar. No final, a porta foi aberta mediante a solução engenhosa de chamar um 'super-engenheiro' que decidiu cortar um buraco no teto a partir do andar de cima.

A partir daí, fez-se chegar um arame ao guarda-chuva, mudando-o de posição. A porta abriu. Tinham passado dois dias, e parece que ainda ninguém descobriu como é que o guarda-chuva foi parar àquela posição em que se encontrava.