Adolescente é esfaqueado e sangra até à morte enquanto outros filmam, sem o ajudar

Um adolescente de 16 anos foi esfaqueado e sangrou até à morte enquanto outros jovens assistiam à cena e a filmavam sem prestar auxílio. O caso aconteceu na segunda-feira em Oceanside, no condado de Nassau, em Nova Iorque.

Khaseen Morris, um jovem que tinha recentemente começado a frequentar um liceu onde se sentia integrado, envolveu-se numa briga por causa da ex-namorada de outro rapaz mais velho. Dois grupos de jovens encontraram-se num centro comercial depois das aulas e a briga começou. Terminou tragicamente, quando Tyler Flach, de 18 anos, esfaqueou Morris no torso.

Um dos aspetos chocantes da história, que está a suscitar muitos comentários na imprensa e nas redes sociais, é o facto de ninguém entre os dois grupos ter tentado ajudar o ferido. Em contrapartida, vídeos da cena não tardaram a chegar ao Snapchat. A polícia está agora a analisá-los.

O presumível autor do crime, um jovem aspirante a rapper, foi acusado na quarta-feira e um dia depois declarou-se não culpado. Ficará detido sob proteção especial. Um porta-voz da polícia apelou a todas os presentes que não se envolveram no crime para ajudarem com informação.

Quanto à ausência de socorro, disse apenas: "Não sei o que pensar, a minha geração versus esta geração. Isto não pode continuar. Os amigos a morrer e uma pessoa quieta a filmar. É horrível".

Os comentários na net incluíram vários testemunhos, incluindo o seguinte: "Uma vida inocente perdida às mãos de um Zé-ninguém por coisa nenhuma. Tyler Flach usava o meu autocarro, o 112, no meu primeiro semestre. Era exatamente o mesmo tipo de pessoa que poderão pensar. A sua existência só atormentou outros. E agora (alegadamente) tirou a vida a um rapaz de 16 anos que não fez isso".