Rangel recusa apreciar recurso ligado à Operação Marquês

Rui Rangel já não vai apreciar um recurso que formalmente é da Operação Marquês apesar de, na prática, estar ligado ao caso da Máfia do Sangue. O juiz pediu escusa esta terça-feira e o processo vai ser atribuído a outro desembargador. O Ministério Público já tinha pedido o afastamento de Rangel por considerar que há fortes motivos para duvidar da sua imparcialidade.

Rangel é arguido na Operação Lex, um processo em que é suspeito de aceitar subornos para influenciar decisões judiciais de colegas. Esteve suspenso quase um ano, o máximo que a lei permite, mas este mês voltou ao Tribunal da Relação onde foi colocado na mesma secção em que já estava, a criminal.

Um sorteio informático atribui-lhe um recurso da Operação Marquês que na verdade é do caso Octapharma: Lalanda e Castro, administrador da empresa farmacêutica, foi arguido no primeiro caso mas o MP arquivou as suspeitas contra ele. No entanto queria que uns indícios apanhados em buscas à Octapharma migrassem para o novo processo. O juiz Ivo Rosa indeferiu e o MP recorreu. O recurso foi parar às mãos de Rangel.

Quando o "Público" noticiou este facto, o juiz disse que não lhe tinha sido atribuído qualquer recurso da Operação Marquês. Agora, frisando que é a "primeira vez" que lhe é apresentado o recurso admite que tem de pedir escusa. Em 2017, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu que não podia julgar qualquer recurso da Operação Marquês porque declarou num programa televisivo que José Sócrates, principal arguido no processo, estava a ser vítima de vingança. Rangel é o relator do único recurso que deu razão (parcial) ao ex-primeiro-ministro.