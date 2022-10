NASA publica imagem (espectacular) de Saturno

Uma imagem excepcionalmente bela de Saturno obtida pelo telescópio Hubble foi agora divulgada pela NASA. Tirada quando o planeta se encontrava no seu ponto mais próximo da Terra, em junho, tem "uma claridade sem precedentes, antes vista só em instantâneos tirados por naves da NASA de visita a esse planeta distante", segundo disse a agência espacial numa declaração.

Saturno é constituído sobretudo por gás. Os seus anéis de cor variável, as suas dezenas de luas e o seu próprio tamanho, bem como o intrigante hexágono que exibe no pólo norte - descoberto apenas em 1981 - tornam-no especialmente fotogénico. Mas mesmo comparada com imagens anteriores, a que foi agora divulgada é de uma qualidade invulgar.

À distância de 1,36 milhares de milhões de quilómetros, ela foi possível graças ao facto de esse telescópio, o maior jamais lançado na órbita da Terra, poder ficar estático a olhar Saturno durante bastante tempo, ao contrário de naves que passam.

Há dois anos, antes de encontrar o seu fim na atmosfera de Saturno, a sonda Cassini-Huygens, projeto conjunto da NASA e da Agência Espacial Europeia, juntamente com a Agência Espacial Italiana), já tinha permitido obter muitas informações sobre o planeta e os seus anéis, que serão relativamente recentes, com uns meros 100 milhões de anos estimados.

Agora a nova imagem reavivou a magia de Saturno. Além da foto, foram divulgados vídeos, um dos quais mostra algumas das luas do planeta, e outro revela que uma grande tempestade anteriormente detetada já acalmou. Tal como no caso de outros "gigantes de gás" igualmente alvo do projeto OPAL da NASA, o propósito é compreender a "dinâmica e evolução" desses planetas no sistema solar.