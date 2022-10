Mais leve, rápida e precisa. Apresentada em Mafra a substituta da G3

É elogiada pela maior precisão, rapidez, versatilidade e alcance nas operações, mas o Exército também destaca a simplicidade de manuseamento da espingarda automática ligeira SCAR-L (sigla em inglês de Special Operations Forces Combat Assault Rifle). A arma, de fabrico belga, substituirá a histórica G3 e foi apresentada esta segunda-feira numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro António Costa, em Mafra.

Segundo o que foi anunciado, o processo de modernização do armamento envolveu um negócio de €42 milhões, nele estando incluída não só a aquisição de 15 mil espingardas automáticas, mas também 2 mil lança-granadas, 550 espingardas de precisão, 1400 metralhadoras ligeiras e médias e novas óticas.

Na Escola das Armas, em Mafra, António Costa, defendeu que a substituição da G3 era um “imperativo de modernização” e destacou que o novo equipamento, em utilização a partir de 2020, é mais robusto.

“É um investimento muito significativo, mas crucial para a modernização do Exército e das Forças Armadas”, sublinhou o primeiro-ministro.

Também mais leves, as espingardas SCAR-L foram adquiridas através da agência de compras da NATO e as primeiras serão entregues ao Exército em outubro, através de um processo faseado que deverá terminar em 2023.

Durante a apresentação, Costa precisou que “a conflitualidade e as características dos teatros de operações exigem que os militares estejam equipados com armamento leve, simples, com grande cadência de tiro, ao mesmo tempo, robusto e com grande previsão às próximas e médias distâncias”.

A renovação do armamento faz parte de um plano alargado de atualização dos Sistemas de Combate do Soldado, que inclui novo fardamento, equipamentos de proteção e comunicações, orçado em €89,7 milhões.