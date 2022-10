Hospital de São João nega derrapagem da ala pediátrica. Montagem de estaleiro prevista para outubro

Em resposta à carta entregue esta segunda-feira pela APOHSJ - Associação Pediátrica Oncológica do São João, o Conselho de Administração do hospital, presidido por Fernando Araújo, nega qualquer atraso na construção do prometido e esperado centro pediátrico, sustentando que “o auto de consignação irá ser assinado ainda este mês de setembro”, após serem cumpridas todas as exigências legais e de segurança da obra.

O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) avança ainda que o estaleiro poderá ser montado no início de outubro pelo empreiteiro com quem foi assinado o contrato de construção da ala pediátrica.

Em comunicado, a unidade hospitalar refere que este plano encontra-se alinhado com os procedimentos em vigor para obras desta envergadura, estando “a ser cumprido o cronograma previamente estabelecido pelo CHUSJ, pelo que a obra deve estar concluída no primeiro semestre de 2021, tal como publicamente anunciado”.

Além da missiva entregue à administração hospitalar, a APOHSJ enviou também uma à Ministra da Saúde: uma carta onde são pedidos esclarecimentos a Marta Temido sobre “o inicio da construção da nova Ala Pediátrica do São João”.

Para Jorge Pires, líder da associação de pais dos pequenos pacientes, o inicio da obra “está bastante confuso”, advertindo que não se percebe porque até ao momento não existe uma data “prevista e assumida” para o arranque da obra no terreno, “se já temos o ajuste direto aprovado por unanimidade, projeto revisto, empresa escolhida para a empreitada e despacho a autorizar a utilização das verbas”.

“Se há um memorando assinado a 30/08/2019 entre o Hospital e a empresa Casais, o que é que falta para começar no terreno a obra?”, questiona Jorge Pires, que revela ao Expresso temer novos adiamentos, se o arranque da construção acabar “por ser empurrado” para depois das eleições legislativas de 6 de outubro.

“O ajuste directo foi aprovado, pois trata-se de uma urgência inequívoca, e é no mínimo muito estranho, que no terreno não se corresponda com trabalhos”, frisa o responsável pela APOHSJ.